Ульсан, Южная Корея, , 13:49 — REGNUM Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor временно приостановит производство автомобилей модели Tucson. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, экспортно ориентированный завод в Ульсане (пятый завод) будет закрыт в период с 13 по 17 апреля.

Как отметили в компании, данные меры приняты в связи с сокращением объёмов экспорта из-за распространения коронавируса нового типа.

Напомним, что в марте текущего года объём продаж южнокорейской компании на зарубежных рынках сократился на 26,2%, наибольший спад был замечен на рынке США (43%).

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