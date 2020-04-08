Москва, , 13:49 — REGNUM Автомобили китайской автокомпании Wuling могут появиться в России. Об этом сообщает издание «Китайские автомобили».

Ранее китайская марка Wuling продавала свои машины только на рынке Китая. Однако в данный момент китайский бренд выходит на глобальный автомобильный рынок. По мнению журналистов издания, не исключается, что машины Wuling появятся и в РФ. Если это случится, то, скорее всего, реализация авто этой марки будет осуществляться через дилерскую сеть компании Chevrolet.

По имеющейся информации, первой новинкой бренда станет минивэн под названием Cetus. Он будет представлен уже в этом году. В 2021 году планируется премьера кроссовера Ursa, а в 2022 году автопроизводители намерены представить спортивное купе Sirius.

Пока компания не раскрывает технические подробности своих авто, однако не исключено, что эти новинки будут созданы на платформе SAIC.

Напомним, по итогам первых двух месяцев 2020 года Geely Atlas стал самым покупаемым китайским автомобилем в России. За отчётный период российские автолюбители приобрели 1053 таких авто — это 17% от всего авторынка китайских машин в РФ.

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