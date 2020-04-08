Москва, , 13:40 — REGNUM Кредитные каникулы с учётом обозначенных правительством лимитов доступны большинству граждан, взявших небольшие потребительские кредиты. Однако более половины заёмщиков с ипотекой и автокредитами воспользоваться льготой не смогут, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на оценку Объединённого кредитного бюро (ОКБ).

Так, претендовать на кредитные каникулы смогут около 45% владельцев автокредитов, а это около 700 тыс. таких займов. Для ипотечных заёмщиков доля составит 49% (более 2,5 млн кредитов), для заёмщиков потребительских кредитов — около 72% (около 32 млн займов), а для владельцев кредитных карт — более 90% (свыше 45 млн карт).

Гендиректор ОКБ Артур Александрович отметил, что особенно чувствительной ситуация с лимитами и кредитами окажется в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве средний размер потребительского кредита составляет 528 тыс. рублей, автокредита — 1,2 млн рублей, ипотеки — 4,9 млн рублей. В случае потребкредита и автокредита средний размер превышает установленный лимит вдвое, а в случае с ипотекой — втрое.

Эксперты полагают, что установленные лимиты грозят обернуться резким всплеском банкротств. В правительстве отмечают, что уже задумались о пересмотре лимитов.

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