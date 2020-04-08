Москва, , 13:39 — REGNUM Для борьбы с последствиями кризиса и удержания российской экономики в стабильном состоянии малый бизнес в РФ следует полностью освободить от налогов. Об этом 8 апреля заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ Борис Титов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы предлагаем забыть про налоги для малого бизнеса. Мы понимаем, что есть угроза дробления бизнеса. Сделать ставку ноль, забыть, что малый бизнес является фискальным источником бюджета. Дайте бизнесу свободу, и они сами решат, куда и как направить свои ресурсы», — сказал Титов.

По его словам, режим нулевой ставки по всем налогам для малого бизнеса следует ввести минимум на три года.