Севастополь, , 13:35 — REGNUM Граждане, прибывшие в Севастополь из Москвы и Санкт-Петербурга, которые не смогут самоизолироваться, будут на две недели помещаться в обсерватор на платных условиях. Об этом 8 апреля журналистам сообщил и. о. губернатора города Михаил Развожаев.

«Наша экономика не такая мощная, чтобы оплачивать нахождение людей, которым в это время нечего делать в Севастополе… Тот, кто приехал, но имеет никаких возможностей самоизолироваться: нет апартаментов, квартиры, значит, он будет проживать в нашем обсерваторе и оплачивать минимальный набор услуг на его содержание. Севастополь за них платить не будет», — заявил Развожаев.

По его словам, стоимость одного койко-дня в севастопольской инфекционной больнице для взрослого составляет 3 тыс. 175 рублей, для ребёнка — 2 тыс. 850 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Севастополя объявили о введении обязательного двухнедельного карантина для граждан, которые прибыли в город не только из-за границы, но и из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

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