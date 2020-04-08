Севастополь, 8 апреля 2020, 13:35 — REGNUM Граждане, прибывшие в Севастополь из Москвы и Санкт-Петербурга, которые не смогут самоизолироваться, будут на две недели помещаться в обсерватор на платных условиях. Об этом 8 апреля журналистам сообщил и. о. губернатора города Михаил Развожаев.
По его словам, стоимость одного койко-дня в севастопольской инфекционной больнице для взрослого составляет 3 тыс. 175 рублей, для ребёнка — 2 тыс. 850 рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Севастополя объявили о введении обязательного двухнедельного карантина для граждан, которые прибыли в город не только из-за границы, но и из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
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