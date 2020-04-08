Нур-Султан, , 13:31 — REGNUM Месячный расчетный показатель (МРП) в Казахстане увеличен на 4,8%, до 2778 тенге ($6,36). Об этом 8 апреля заявил глава департамента комитета труда, социальной защиты и миграции Алма-Аты Айдынжан Нарматов на брифинге.

По его словам, новые размеры социальных пособий и МРП республики увеличились с 1 апреля 2020 года. Размер минимальной пенсии вырос на 4,7%, до 40 441 тенге ($92,6), прожиточный минимум — на 4,8%, до 32 668 тенге ($74,8), минимальный размер базовой пенсионной выплаты — на 4,8%, до 16 839 тенге ($38,6).

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил проиндексировать на 10% пенсии и государственные пособия. Позднее представители власти заявили, что с января выплаты уже были частично проиндексированы.

Читайте ранее в этом сюжете: Токаев поручил проиндексировать пенсии и пособия в Казахстане