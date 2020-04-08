Подгорица, , 13:30 — REGNUM На сайте Росавиации в разделе о графике вывозных рейсов граждан России, оставшихся за границей, появился и рейс в Черногорию.

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» в Подгорицу предварительно планируется на 12 и 13 апреля.

Посольство России в Черногории постоянно сообщает об обновлениях, также призывает соотечественников заполнять анкеты для получения материальной помощи или вылета на родину.

Пока остается еще открытым и вопрос трансфера в Подгорицу — в Черногории полностью запрещено передвижение между городами на частных автомобилях, не работает и городской транспорт. В посольстве обещают «сообщить информацию дополнительно».