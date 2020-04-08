Москва, , 13:37 — REGNUM Российские предприятия вынуждены сокращать зарплаты или штатную численность сотрудников из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса и падением цен на нефть. Об этом 8 апреля заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ Борис Титов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Свыше 20% компаний сократили зарплату, 16% компаний начали сокращения работников, 30% компаний подумывают об этом. Большое количество компаний — 30% — заставили работников взять отпуск за свой счет. Отправили их в неоплачиваемый отпуск», — сказал Титов.

По его словам, за подобные действия организации могут привлечь к ответственности, что в итоге приведёт к их банкротству. Поэтому в качестве решения проблемы уполномоченный по правам предпринимателей в России предложил разрешить предпринимателям сокращать зарплаты до минимума — одного минимального размера оплаты труда (МРОТ).

«Чтобы всем вместе в одной лодке выплывать из кризиса, и над ними не будет висеть риск уголовного преследования», — пояснил Титов.

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