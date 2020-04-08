Вашингтон, , 13:21 — REGNUM Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира в 2020 году, сообщает KBS.

Согласно опубликованным данным, в список вошли 2095 мировых миллиардеров, что на 58 человек меньше, чем в 2019 году. Их состояние оценивается в $8 трлн, что на $700 млрд меньше, чем годом ранее.

В топ-5 вошли: основатель Amazon Джефф Безос ($113 млрд), сооснователь Microsoft Билл Гейтс ($98 млрд), основной акционер модного дома LVMH Бернар Арно ($76 млрд), председатель совета директоров Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт ($67,5 млрд) и генеральный директор Oracle Ларри Эллисон ($59 млрд).

Известно, что в данный список также вошли и 28 представителей Южной Кореи, что на 12 человек меньше, чем годом ранее.

75-е место занял председатель концерна Samsung Ли Гон Хи ($14,1 млрд), что на десять ступеней ниже по сравнению с 2019 годом. На 241-м месте расположился исполнительный директор NXC Corporation Ким Чжон Чжу ($6,3 млрд), на 253-м месте — председатель Celltrion Group Со Чжон Чжин ($6,1 млрд), на 330-м месте — вице-председатель Samsung Electronics Ли Чжэ Ён ($5 млрд).