Москва, , 13:16 — REGNUM В 2020 году дефицит федерального бюджета может достигнуть 10%. Об этом 8 апреля заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ Борис Титов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Если цены на нефть не увеличатся, то мы будем иметь дефицит бюджета, который будет исчисляться цифрами более 10%», — заявил Титов.

Поэтому, когда правительство принимает решение о помощи они видят макроэкономическую картину, которая останавливает их от того, чтобы выбрать приоритетные направления, по которым они будут оказывать помощь, уверен уполномоченный по правам предпринимателей РФ.

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