Москва, , 13:08 — REGNUM Падение ВВП России по итогам 2020 года может превысить 10%. Об этом 8 апреля заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ Борис Титов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Нефтяной сектор в ВВП России занимает 14%. Когда правительство РФ смотрит на состояние экономики в 2020 году, оно смотрит, какие будут потери. В 2020 году, думаю, не меньше одной трети. Это очень серьезная потеря. При этом 12% — это торговля, которая тоже наполовину стоит. А 11% — сектор переработки, который сегодня просто закрыт по коронавирусу», — сказал Титов.

Уполномоченный по правам предпринимателей предположил, что сокращение ВВП по итогам марта в процентном выражении составит «двузначное число». Аналогичный уровень падения может быть и по итогам 2020 года, заявил Титов.

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