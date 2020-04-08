Новосибирск, , 13:04 — REGNUM Новосибирские власти решили помочь зоопарку имени Р. А. Шило, оказавшемуся в непростой ситуации из-за введённого режима самоизоляции в период борьбы с COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Новосибирска, региональные власти поддержали предложение мэра Анатолия Локтя о выделении 27,5 млн рублей на текущее содержание животных.

«В европейских странах руководство ряда известных зоопарков на грани принятия решения об эвтаназии крупных животных — их нечем кормить, посещаемость нулевая. В нашей стране, в том числе в Новосибирске, частные маленькие зоопарки не просто распродают животных, они пытаются их куда-либо пристроить. Идти по этой дороге мы не можем, — прокомментировал Локоть. — Если бы зоопарк работал, то мог покрывать расходы самостоятельно. На сегодняшний день этой возможности нет».

На ежедневные текущие расходы зоопарку необходимо от 700 до 750 тысяч рублей.

Как сообщало и, Новосибирский зоопарк закрылся для посещения с 28 марта.