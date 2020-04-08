Москва, , 13:01 — REGNUM Россия ещё никогда не сталкивалась с экономическим кризисом, подобному нынешнему. Об этом 8 апреля заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ Борис Титов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы находимся в очень тяжелой ситуации. Конечно в эти ни к нам поступает огромное количество обращений. Проблем огромное количество. Не менее 90% предпринимателей задеты этим кризисом. Некоторые в стопроцентной степени — просто стоят. Получаем огромное количество детальных продолжений по налоговому режиму, кредитным каникулам. В нашем новом кризисе — это идеальный шторм. Мы никогда не проходили такой кризис по качеству», — заявил Титов.

Сложившуюся ситуацию он объяснил тем, что кризис имеет сразу две причины: с одной стороны произошло резкое снижение цен на нефть. С другой стороны, распространение коронавируса привело к массовым простоям предприятий. При этом европейские рынки закрыты и Россия не может компенсировать падение цен на нефть увеличением её экспорта.

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