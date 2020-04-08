Москва, , 12:55 — REGNUM По итогам марта 2020 года реализация новых грузовых машин в России составила 5,5 тыс единиц, что на 17,9% меньше, чем в марте 2019 года. Об этом сообщается на сайте агентства «Автостат».

Самыми востребованными грузовиками в РФ стали автомобили КамАЗ. Они остаются наиболее покупаемыми в марте (1,9 тыс. единиц) несмотря на то, что падение продаж составило около четверти (-24,8%) по сравнению с прошлым годом.

Также стоит отметить, что на долю грузовых автомобилей КамАЗ приходится 34% от всего объема авторынка новых грузовиков.

Второе и третье места по продажам грузовиков в России соответственно занимают GAZ, (518 ед.; — 32,8%) и Volvo (422 ед.; — 27,5%).

Напомним, в 2019 году объем реализации новых грузовиков в России составил 80,7 тыс. единиц. Это на 2% меньше уровня продаж 2018 года.

Читайте также: Лизинговые сделки по автотранспорту в РФ выросли на 23%