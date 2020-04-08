Улан-Удэ, , 12:53 — REGNUM В Бурятии принят уже третий по счёту пакет региональных мер, направленных на поддержку бизнеса, страдающего от борьбы с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, в нём учтены запросы предпринимателей, а также депутатов регионального заксобрания.

По словам главы Алексея Цыденова, многие предложения региону не по карману или сложны в администрировании.

«Я уже не раз говорил о том, что мы не можем оставить в сложной ситуации наших людей — бизнесменов, наших работодателей и кормильцев. При этом трезво понимаем, что потери будут, задача — их минимизировать», — отметил он.

В частности, 7 апреля было утверждено увеличение срока переходного периода для владельцев «нестационарных торговых объектов», арендующих землю на перезаключение договоров. Гостиницам могут возместить затраты на оплату коммунальных услуг.

«Отсрочка оплаты приобретенного субъектами МСП муниципального имущества при реализации преимущественного права приобретения арендуемого имущества с 1 апреля 2020 сроком на 3 месяца с условием ее уплаты равными частями в 2021 году», — добавили в правительстве.

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