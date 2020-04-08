Кострома, , 12:38 — REGNUM Администрация Костромской области рассматривает возможность поддержки семей, попавших в трудную ситуацию из-за пандемии коронавируса, натуральными продуктами. Об этом 7 апреля на встрече с журналистами сообщил глава региона Сергей Ситников.

Советский плакат, автор — Галина Шубина

«Сейчас самая серьезная работа, которой занимается администрация — выработка мер поддержки для бедных людей… У нас будут возникать ситуации, когда в семье с детьми оба кормильца оказались безработными. Да, есть меры государственной поддержки, но они не позволят решить все проблемы. Мы сегодня отрабатываем все возможности оказания помощи семьям, попавшим в трудную ситуацию, натуральными продуктами. Деньгами все, как показывает практика, не зальешь. Старая экономическая модель «больше денег выбросил в сферу поддержки — больше получил результат» сейчас работать не будет. Ответом на лишние деньги в системе потребления сейчас будет повышение цен», — сказал Сергей Ситников.

Ранее политик поручил региональному департаменту агропромышленного комплекса увеличить объемы выращиваемой сельхозпродукции. Процент овощей, поступающих в Костромскую область достаточно велик, объемы поставок подобной продукции могут сократиться.