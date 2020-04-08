Москва, , 12:38 — REGNUM По итогам марта 2020 года в России было куплено 8,6 тыс. единиц новых машин сегмента LCV (коммерческие авто), что на 0,6% меньше, чем год назад. Об этом сообщается на сайте агентства «Автостат».

На российском авторынке в сегменте LCV самые большие продажи у марки GAZ. В марте реализация машин данного бренда составила 42% от всего объёма продаж коммерческих авто в РФ. При этом за месяц российские автолюбители всего приобрели 3,6 тыс. экземпляров автомобилей GAZ — на 6% меньше, чем было куплено в марте прошлого года.

На втором месте по продажам машин сегмента LCV находится марка УАЗ. Здесь также наблюдается падение продаж. В марте было реализовано всего 1,1 тыс. таких автомобилей. Таким образом объём продаж компании уменьшился на 19,5%.

Среди заграничных автопроизводителей в марте самым успешным в РФ стал американский бренд Ford (1 тыс. ед.; — 1,5%).

Напомним, по данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в феврале текущего года больше всего лёгких коммерческих автомобилей до 3,5 тонн в Европе было куплено во Франции.

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