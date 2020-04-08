Екатеринбург, , 12:34 — REGNUM Застройщики Екатеринбурга не должны испытать проблем со сдачей своих объектов в 2020 году. Об этом заявили профильные чиновники и эксперты.

Как передаёт РБК, по мнению строительного вице-мэра Алексея Бирюлина, крупные компании сдадут все запланированные на нынешний год стройки. «Хотя не буду говорить, что у мелких компаний обязательно будут проблемы», — уточнил чиновник.

А глава Ассоциации строителей Урала Вячеслав Трапезников заявил изданию, что полностью уверен в устойчивости застройщиков, представленных в городе. Они уже прошли через несколько кризисов, подчеркнул эксперт. «Дома будут сдаваться в срок», — считает Трапезников.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Екатеринбурга потерял несколько миллиардов рублей на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил глава города Александр Высокинский.

Читайте ранее в этом сюжете: Екатеринбургский бюджет потерял миллиарды рублей из-за коронавируса