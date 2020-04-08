Тбилиси, , 12:16 — REGNUM В Грузии значительно снизился спрос на приобретение легковых автомобилей. Об этом 7 апреля сообщает портал «Бизнес Грузия» со ссылкой на представителей этого сектора рынка.

Они рассказали, что ситуация, сложившаяся из-за распространения коронавируса, вынуждает население воздержаться от лишних трат.

«Всем приходится выбирать между едой и машинами, соответственно, автомобили никто не покупает. Воздерживаются даже те, у кого есть деньги — никто ведь не знает, когда все это закончится», — описал автодилер Ираклий Церцвадзе ситуацию, сложившуюся после введения мер по борьбе с распространением коронавируса.

Он отметил, что в Грузии, несмотря на действующие ограничения, осталась возможность приобрести автомобиль, но машинами почти никто не интересуется.

О сокращении продаж журналистам также сообщила менеджер по маркетингу авторынка «Автопапа» Стелла Камандарова. Она отметила, что цены на автомобили не поднялись, однако продажи сильно упали.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии с 21 марта действует режим чрезвычайного положения. Часть предприятий остановлены, закрыты магазины, кроме продуктовых, гражданам предписано не покидать домов без особой необходимости.

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