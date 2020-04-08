Москва, , 12:12 — REGNUM Арбитраж Московской области 6 мая 2020 года планирует приступить к рассмотрению заявления управления по объединениям Воздушно-космических сил к АО «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнёва» (Красноярский край) «о привлечении к административной ответственности по ст. 14.49 КоАП РФ». Компания-ответчик входит в состав дивизиона Роскосмоса, передаёт ИА REGNUM.

Иск поступил во второй половине февраля 2020 года, слушания несколько раз откладывались. В статье, по которой пытаются привлечь компанию, речь идёт о нарушении обязательных требований в отношении оборонной продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг).

Напомним, компания из Красноярска уже более 60 лет специализируется на выпуске космических аппаратов и систем, отмечая, что две трети орбитальной группировки страны произведено ею.

Ранее Минобороны РФ пыталось взыскать с АО свыше 69 млн рублей, заявленных как неустойка, но суд отклонил претензии, указав, что вины исполнителя госконтракта нет. В рамках слушаний выяснилось, что заминка с исполнением контракта произошла из-за санкций, введенных США в 2014 году. Для изготовления изделия, фигурировавшего в госзаказе, требовались «отдельные позиции электронной компонентной базы (ЭРИ) импортного производства».