Лусака, , 12:12 — REGNUM Со среды, 8 апреля, медный рудник Glencore в Замбии будет закрыт. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление горнодобывающей компании Glencore.

В соответствии с заявлением, рудник Мопани будет закрыт из-за сбоев в работе, вызванных пандемией коронавируса.

Однако министр горнодобывающей промышленности Замбии Ричард Мусуква заявил, что правительство намерено препятствовать закрытию рудника, поскольку оно поставит под угрозу 11 000 рабочих мест.