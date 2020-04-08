Пекин, , 12:10 — REGNUM В Пекине вскоре будет зарегистрировано 2 млн пользователей сетей связи пятого поколения, сообщает 8 апреля газета Beijing Daily.

Китайский гигант в сфере телекоммуникаций компания China Unicom сообщил, что число пользователей 5G в Пекине на днях превысило 1 млн человек. Еще два оператора — China Mobile и China Telecom сообщили о регистрации 720 тыс. и 253 тыс. пользователей соответственно.

Власти Пекина последние годы подстегивали развитие 5G-проектов. Планируется построить более 30 тыс. базовых станций 5G до конца текущего года, покрыв 5000 зданий по всему городу. На конец марта более 17,7 тыс. базовых станций было построено по всему Пекину.

Помимо строительства базовых станций власти города также занимаются запуском специальных 5G-приложений и сервисов в различных сферах, включая образование, здравоохранение, видеоигры, промышленное производство, СМИ и так далее.