Киев, , 12:10 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы правления «Укрзализныци» (украинская госкомпания, отвечающая за функционирование в стране железной дороге) Желько Марчек будет уволен в ближайшее время.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

«К сожалению, он не оправдал доверия и будет в ближайшее время уволен, это вопрос нескольких дней», — сказал профильный министр.

Политический эксперт и журналист Андрей Манчук отмечает, что еще один варяг обеспечил себя за счет украинцев, и «поехал тратить деньги домой».«Но у меня вопрос — когда уволят (экс-депутата Рады) Сергея Лещенко, который официально получил в прошлом месяце 332 тысячи гривен — как член наблюдательного совета все той же «Укрзализныци». Треть миллиона гривен — на фоне остановившегося движение пассажирских поездов и массового обнищания украинцев, которым на маски не хватает. При этом, все понимают, что речь идет о демонстративной форме коррупции — поскольку Лещенко понимает в железнодорожном транспорте даже меньше, чем все мы в вирусологии. Просто иностранные хозяева отдали ему удел на кормление — за наш с вами счет», — подчеркивает эксперт.

ИА REGNUM отмечает, что Марчек был назначен на пост в феврале нынешнего года еще правительством Алексея Гончарука. До этого, с 2016 года, он был членом правления «Укрзализныци».

В конце января кабинет министров одобрил увольнение с должности председателя правления «Укрзализныци» Евгения Кравцова.