Пало-Альто, США, , 12:09 — REGNUM Автокомпания Tesla с 13 апреля сокращает заработную плату сотрудникам до 30%. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, сообщается, что часть работников предприятия отправлены в неоплачиваемый отпуск. Данная мера предпринята в связи с закрытием заводов из-за пандемии коронавируса. Она будет действовать до окончания второго финансового квартала.

Согласно полученной информации, на 30% сократятся заработные платы вице-президентов автокомпании и на 20% — у руководителей подразделений бренда. У рядовые сотрудников снижение зароботка составит 10%.

Отмечается, что Tesla планирует возобновить работу предприятий 4 мая текущего года.

Напомним, 18 марта в компании Tesla сообщили, что собирается сократить на 75% численность рабочей смены на своём заводе во Фремонте. Компания вынуждена пойти на этот шаг ввиду распоряжения властей округа, которые ввели меры по борьбе с коронавирусом.

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