Набережные Челны, Татария, , 12:31 — REGNUM Временное ограничение движения транспорта с 8 апреля по 8 мая через реку Кама коснется жителей Татарии из-за запланированного ремонта дорожного полотна. Об этом сообщает управление информационной политики и по связям с общественностью администрации Набережных Челнов.

Закрывается движение транспортных средств по правой части моста через Каму по сооружениям Нижнекамской ГЭС на автомобильной дороге федерального значения М-7 «Волга» в сторону Казани. Заехать в город можно будет только по левой части моста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 714 млн рублей получит победитель тендера за ремонт участка автодороги М-7 «Волга» в Нижегородской области. В качестве «лота» выступает ремонт трассы Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа «на участках км 383+000 — км 385+700, км 385+700 — км 397+000, км 397+000 — км 399+000».

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