Нью-Йорк, США, , 12:01 — REGNUM Пандемия коронавируса обернётся для стран Азиатско-Тихоокеанского региона потерей 0,8% валового внутреннего продукта, что соответствует $172 млрд. Такой прогноз содержится в докладе Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

Авторы доклада отмечают, что пандемия негативно отразилась на торговле стран АТР с Европейским союзом и США. В обозримом будущем и в ЕС, и в США сократится спрос на произведённые в Азии товары, так как в двух этих регионах эпидемия вызвала тяжёлые последствия.

По предварительным оценкам ЭСКАТО, ослабление спроса на рынках Европы и США приведёт к снижению ВВП в АТР на 0,6−0,8%. В финансовом выражении это от $132 млрд до $172 млрд, при этом учтено влияние пандемии только на торговые контакты.

Сильнее всего спад торговли отразится на Вьенаме, Монголии, Камбодже и Сингапуре. Эти страны во многом зависят от торговли с США и ЕС.