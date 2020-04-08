Вашингтон, , 11:50 — REGNUM В октябре 2020 года аукционный дом Sotheby’s, штаб-квартира которого расположена в Нью-Йорке, планирует реализовать Alfa Romeo TZ3 Stradale Zagato, называемую «самой американской» Alfa Romeo. Об этом сообщается на сайте ClassicDriver.

TZ3 Stradale Zagato (перевод — затаившаяся змея) входит в коллекцию The Elkhart Collection, 240 авто из которой также будут выставлены на продажу.

Что же касается модели TZ3 Stradale Zagato, то её ценность заключается в том, что она изготовлена к столетнему юбилею бренда тиражом в девять единиц.

Автомобиль оснащён двигателем V10 8.4 мощностью 610 «лошадей» (760 Нм). Мотор работает с 6-скоростной механической коробкой передач Tremec.

Стоит отметить, что авто комплектуется пружинами и регулируемыми амортизаторами KW, а также тормозными дисками Stop Tech, которые имеют суппорты Brembo и блокировку дифференциала GKN Viscolock.

Над внешним видом автомобиля работал дизайнер Норихико Харада. Экстерьер машины выполнен в духе модели Tubolare Zagato 60-х.

Ранее стало известно, что на аукционе «Литфонд» выставят одноместный трёхколёсный спортивный электрический автомобиль на солнечных батареях под названием «Минисол».

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