Барнаул, , 11:45 — REGNUM Один из жителей Барнаула, заметив в одном из магазинов цену на лимоны по 450 рублей за килограмм, написал обращение в УФАС по Алтайскому краю. Но, как пишет ИА «Банкфакс», в ведомстве барнаульцу сообщили, что предприниматели самостоятельно формируют цены на товары, исходя из затрат на поставку, хранение и продажу в магазин. В связи с этим надзорный орган не увидел нарушения законодательства при формировании стоимости цитруса.

В свою очередь Управление по предпринимательству Алтайского края также не видит большого роста цен на товары, утверждая, что он стабилизировался и колеблется в пределах 1% в неделю — в отличие от Росстата, который зафиксировал в крае значительный рост стоимости гречки (13,7%) и сахара (26,2%), намного выше, чем в тех регионах, куда край их продаёт.

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