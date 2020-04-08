Москва, , 11:43 — REGNUM Российские туроператоры получат компенсации за понесённые убытки из-за невозвратных билетов. Соответствующее распоряжение дало правительство РФ.

Читайте также: В АТОР назвали беспрецедентной ситуацию в туротрасли из-за коронавируса

«Выделить Ростуризму из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере до 3,5 млрд рублей в целях предоставления в 2020 году субсидий туроператорам на возмещение затрат», — говорится в документе, опубликованном на сайте российского правительства.

Уточняется, что к таким затратам относятся убытки, связанные с невозвратными тарифами по авиаперевозкам в составе турпродукта, а также по обеспечению вывоза туристов из государств, в которых сложилась неблагоприятная ситуация в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Также по теме: Мишустин: пострадавшие от коронавируса отрасли получат налоговые отсрочки

Ростуризму поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием выделенных бюджетных средств с представлением доклада до 1 октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта правительство РФ распорядилось выделить Росавиации из резервного фонда 1,5 млрд рублей на субсидии организациям воздушного транспорта. Эти средства будут направлены на возмещение затрат, понесённых при выполнении мероприятий по вывозу граждан РФ из иностранных государств с неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Якутии рассказали, что делать туристам с купленными путёвками