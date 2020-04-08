Чебоксары, , 11:36 — REGNUM В Чувашии значительно расширяется перечень мест, где будет запрещено курение. В этот список попадают парковки, набережные и территории возле административных зданий. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был одобрен сегодня, 8 апреля, на заседании республиканского правительства.

Члены Кабинета министров поддержали проект об ограничении курения табака в ряде общественных мест.

«Предлагается дополнительно определить общественные места, где запрещается курение табака в целях предотвращения воздействия табачного дыма на здоровье человека и профилактики табакокурения на территории республики», — сказал глава минздрава Чувашии Владимир Степанов, отметив, что данное решение принимается, в том числе, по обращению МВД по Чувашии.

По словам министра, в «дополнительный перечень» вошли «границы территорий, занятых набережными», парковки общего пользования, «места на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 метров от входов в помещения, предназначенные для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания, помещения рынков, нестационарных торговых объектов». Кроме того, устанавливается запрет на курение на расстоянии менее чем 15 метров от входов в здания органов власти.

По данным минздрава Чувашии, по результатам опроса взрослого населения о потреблении табака (GATS), проведенного в республике с 2014 по 2019 годы, доля ежедневно курящих сократилась с 6,3% до 11,3%, а распространенность потребления табака уменьшилась с 22,1% до 19,9%. При этом порядка 20% жителей по-прежнему находятся в числе активных курильщиков.