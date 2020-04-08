Москва, , 11:23 — REGNUM Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и Российский Союз Автостраховщиков (PCA) направили письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой разрешить продажу и ремонт автомобилей. Об этом сообщает газета «Известия».

Президент РСА Игорь Юргенс пояснил, что запрет на эту деятельность в большинстве регионов РФ в ряде случаев делает невозможной эксплуатацию автомобилей. В случае поломки транспортного средства отсутствует возможности произвести ремонт или приобрести новую машину.

Главу правительства просят разрешить проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; продажу автомобильных запасных частей, моторных масел, шин, покрышек и камер, а также продажу автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе видеоконференции депутатов Госдумы от «Справедливой России» с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным были предложены системные меры поддержки экономики, направленные на перезапуск экономического механизма на фоне коронавируса.

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