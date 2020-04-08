Ярославль, , 11:21 — REGNUM В Арбитраж Ярославской области в рамках банкротного дела ПАО «Объединенный кредитный банк» поступило требование конкурсного управляющего о привлечении бывших топ-менеджеров банка, включая экс-главу правления Амирана Ахметшина, к субсидиарной ответственности по долгам кредитной организации. Речь идёт о более чем 6,46 млрд рублей. Дата рассмотрения заявления пока не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В суд заявление от управляющего поступило 6 апреля 2020 года. Всего в качестве ответчиков по нему выступают пятеро физлиц — члены правления и совета директоров. Сумма претензий — 6 460 497 000 рублей.

Напомним, банк лишился лицензии 25 мая 2018 года. На тот момент он занимал по размеру активов 200-е место в банковской системе РФ. На начало марта 2020 года у банка имеется долг перед 719 кредиторами на общую сумму 7,086 млрд рублей. Конкурсное производство банка-банкрота, который является преемником нижегородского паевого банка «Окский», продлится до конца августа 2020 года. ПАО было обанкрочено в сентябре 2018 года.