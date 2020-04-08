Ярославль, , 11:18 — REGNUM Ярославские предприятия, которые возобновили работу 6 апреля, проверили на соблюдение требований Роспотребнадзора по профилактике коронавируса. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное правительство. Проверки проводились на Ярославских шинном и электромашиностроительном заводах, Тутаевском моторном заводе и компании «Дизель».

Цех ярославского предприятия Yarregion.ru

"По итогам проверок грубых нарушений не выявлено. В основном, рекомендации соблюдены: организовано измерение температуры, в цехах установлены дезинфицирующие средства, выдаются медицинские маски, усилена обработка помещений, проводится работа по обеззараживанию рабочих мест. Ряду предприятий рекомендовано установить в помещениях бактерицидные лампы, а также создать пятидневный запас средств индивидуальной защиты и дезинфекции. Подчеркну, что проверки соблюдения профилактических мер будут проводиться регулярно и без предупреждения», — сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM с понедельника 6 апреля работу возобновили более 55 предприятий, которые региональное правительство определило как системообразующие.

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