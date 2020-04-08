Москва, , 11:18 — REGNUM В России масштаб экономических проблем, вызванных распространением коронавируса и введением режима самоизоляции, можно будет оценить только к концу апреля 2020 года, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 8 апреля корреспонденту ИА REGNUM. По его мнению, сейчас властям РФ сложно принять обоснованное решение о выделении средств, так как, во-первых, нет достоверной статистики, а во-вторых, нет стран, которые уже пережили эту проблему и на чей опыт можно опереться.

«Поэтому до конца месяца всё будет стоять на паузе, — сказал Хестанов. — Просто потому что раньше не появится статистика. До этого момента будет невозможно объективно определить, что произошло. А дальше большая развилка. На мой взгляд, правильнее и дешевле с точки зрения трат бюджета просто смириться с тем, что вымрет значительная часть бизнеса и начать действовать по американскому пути, а именно поддерживать людей. Сделать прямые выплаты. Это решило бы сразу две задачи — поддержало бы людей и снизило социальную напряжённость, а во-вторых, повысило бы совокупный спрос».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, суммарный объём ликвидности, который находится под контролем федеральных и региональных органов власти в России, составлял на 1 марта 2020 года порядка 17,7 трлн рублей.