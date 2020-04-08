Москва, 8 апреля 2020, 11:18 — REGNUM В России масштаб экономических проблем, вызванных распространением коронавируса и введением режима самоизоляции, можно будет оценить только к концу апреля 2020 года, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 8 апреля корреспонденту ИА REGNUM. По его мнению, сейчас властям РФ сложно принять обоснованное решение о выделении средств, так как, во-первых, нет достоверной статистики, а во-вторых, нет стран, которые уже пережили эту проблему и на чей опыт можно опереться.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, суммарный объём ликвидности, который находится под контролем федеральных и региональных органов власти в России, составлял на 1 марта 2020 года порядка 17,7 трлн рублей.