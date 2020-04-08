Москва, , 11:25 — REGNUM Программу восстановления туристической отрасли после прекращении эпидемии коронавирусной инфекции начали разрабатывать в Ростуризме. Об этом заявила 8 апреля на брифинге глава ведомства Зарина Догузова.

По её словам, уже сейчас вместе с отраслью специалисты создают программу по восстановлению туристической индустрии после нормализации эпидемиологической обстановки. Обсуждаются, например, меры по стимулированию внутреннего и въездного туризма.

Одной из обсуждаемых мер является субсидирование процентов по кредитам, которые были выданы для строительства и реконструкции гостиниц. Такой вариант ведомство обсуждает с Минэкономразвития.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился вернуть туристам деньги за аннулированные туры за счёт средств из фондов персональной ответственности туроператоров.

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