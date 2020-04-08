Самара, , 11:19 — REGNUM Деятельность магазина-бара приостановили судебные приставы в Самаре. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Советском районе города магазин-бар продолжал не только продавать, но и подавать посетителям пенные напитки. При этом руководство заведения проигнорировало постановление Губернатора Самарской области, связанного с санитарно-противоэпидемическими требованиями к организации.

Суд признал, что руководство организации нарушило ст. 6.3 КоАП РФ и принял решение о приостановке деятельности магазина-бара сроком на 40 суток.

Отмечается, что судебные приставы опечатали двери заведения.

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