Москва, , 11:01 — REGNUM Те меры по финансовой поддержке населения, что предприняли власти России, слишком слабы, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 8 апреля корреспонденту ИА REGNUM.

«Власть действительно делает хорошие вещи, правильные. Многие из них вполне разумны. Но проблема в том, что размер этих мер, их реальный эффект явно недостаточен, — сказал экономист. — Иными словами, этих мер точно не хватит. Власть это тоже понимает. Кудрин уже написал, что размер мер поддержки экономики должен быть 7% ВВП. И это примерно соответствует действиям другим стран. Но есть одно маленькое «но» — это примерно соответствует всем нашим международным резервам. Поэтому, включив здравый смысл и оглядываясь на то, как наша власть принимала решения в прошлом, легко догадаться, что такого размера помощи точно не будет».

Как полагает эксперт, реальные меры поддержки будут в диапазоне от 0,7% ВВП до 7%, однако последняя цифра хотя и желательна, но недостижима.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов призвал к тому, чтобы финансовая помощь гражданам России составила 25 тыс. рублей.