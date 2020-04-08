Москва, , 10:57 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз рейтингов дефолта эмитента целого ряда российских банков. Как следует из отчёта агентства, изменения в прогнозе отражают давление на финансовые профили банков из-за вспышки нового типа коронавируса, снижения цен на нефть и последовавшего за этим экономического спада.

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Так, до «негативного» были снижены рейтинги 15 частных банков в России. «Райффайзенбанк» (рейтинг «ВВВ»), «Альфа-банк» («ВВ+»), «Совкомбанк» («ВВ+»), «Московский кредитный банк» («ВВ»), «Тинькофф Банк» («ВВ»), «Банк Санкт-Петербург» («ВВ»), СДМ-банк («ВВ»), «Челиндбанк» («ВВ»), «Примсоцбанк» («ВВ»), «Левобережный» («ВВ»), «Хоум Кредит энд Финанс Банк» («ВВ-»), «Экспобанк» («ВВ-»), «Локо-банк"("ВВ-»), Банк «Уралсиб» («ВВ-»), «Кредит Европа Банк» («ВВ-»).

Аналитики Fitch полагают, что кратковременное резкое падение экономики во втором квартале 2020 года финансовые показатели и рейтинги банков выдержать смогу, если за этим во втором полугодии последует стабилизация. А вот длительный период снижения экономической активности, по оценкам специалистов, скорее всего, приведёт к снижению рейтинга.

Отметим, что Fitch поменяли прогноз не только 15 российским банкам, но и всем остальным финансовым организациям в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее международное рейтинговое агентство Fitch понизило свой прогноз по росту ВВП России в 2020 году с прежних 2% до 1%. Решение принято на фоне падения цен на нефть и курса рубля, а также ситуации с коронавирусом.

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