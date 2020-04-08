Сеул, , 11:01 — REGNUM В связи с распространением коронавируса нового типа по миру во многих странах наблюдается острая нехватка предметов первой необходимости. Поэтому ряд стран обратился к Южной Корее за помощью. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, сеть супермаркетов Home Plus по запросу отправила в Сингапур 2 тыс. коробок с рулонами туалетной бумаги собственного производства.

Представители США направили запрос в компанию Nongshim с просьбой поставить лапшу быстрого приготовления рамён, в результате чего южнокорейская компания увеличила производственные мощности.

По мере распространения коронавируса по миру экспорт рамёна из Южной Кореи в марте вырос на 28%, сухого молока — на 14%, продуктов из риса — на 28%. Кроме того, экспорт антисептиков увеличился в семь раз, а тест-систем — два раза.

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Отмечается, что благодаря развитой дистрибьюторской сети и онлайн-доставке в Южной Корее не возникло трудностей с поставками товара.