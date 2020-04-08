Москва, , 10:39 — REGNUM Китайская автомобилестроительная компания GAC сертифицировала в России минивэн GAC GN8. Соответствующий документ появился в открытой базе Роспатента.

В одобрение типа транспортного средства (ОТТС) указано, что GAC GN8 будет иметь двухлитровый турбодвигатель производительностью 190 «лошадей», который будет работать с 6-скоростным «автоматом» и передним приводом. Стоит отметить, что агрегат китайского автомобиля адаптирован в том числе и под бензин АИ-92.

Длина GAC GN8 составляет 5 066 мм, колёсная база равна 3 000 мм. Минивэн оснащён независимой передней подвеской типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости, а сзади авто имеет независимую многорычажную подвеску.

Ожидается, что первые GN8 появятся на российском авторынке в апреле или начале мая текущего года.

Напомним, за первые два месяца текущего года в РФ был продан 6241 автомобиль китайских автокомпаний. При этом основная часть из этого этого числа (95%) приходится на кроссоверы.

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