Москва, , 10:24 — REGNUM Одноместный трёхколёсный спортивный электрокар на солнечных батареях под названием «Минисол» продадут на аукционе «Литфонд». Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Заочные ставки на солнцемобиль принимаются до 17:00 мск 18 апреля 2020 года.

Сообщается, что «Минисол» был создан в 1991 году в Зеленограде группой энтузиастов под руководством инженера Алексея Кноха. Авто принимало участие в экологическом ралли в Швейцарии, а также в соревнованиях на родине.

На поверхности машины закреплены солнечные модули мощностью 125 Вт. Сам кузов электрокара представляет собой конструкцию из рамы, которая обшита листами дюралюминия. Общая масса автомобиля равна 140 кг, а его мощность достигает 7 л. с.

«На стоянках и во время движения солнечная энергия используется для подзарядки шести никель-кадмиевых (щелочных) аккумуляторных батарей электромобиля емкостью 30 А/ч и напряжением 72 В производства Луганского аккумуляторного завода», — говорится в описании к авто.

Напомним, летом текущего года на аукционе Sotheby’s в Германии будет выставлен первый гоночный автомобиль компании Volkswagen. Спорткар называется Volkswagen Golf Mk 1 Group 2.

Читайте также: В США на продажу выставлен редкий Dodge Viper ACR-X