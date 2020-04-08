Ульяновск, , 10:12 — REGNUM В Ульяновской области значительно увеличили перечень организаций, которые имеют право работать в условиях ужесточения самоизоляции и режима повышенной готовности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в видеообращении губернатор Сергей Морозов.

Говоря о поддержке среднего и малого бизнеса, который больше всего ощутил на себе влияние режима самоизоляции, глава региона акцентировал внимание на ряде решений, «направленных на поддержку экономики и бизнеса».

«Мы расширили перечень организаций, которые могут работать», — сказал Сергей Морозов.

Помимо медицинских учреждений, аптек, продуктовых магазинов и организаций социального обслуживания, в Ульяновской области возобновляют деятельность строительные магазины, магазины оптики и продажи линз, зоомагазины.

«Работают автомойки, автосервисы могут оказывать только экстренные услуги, частные медицинские центры, стоматология работают в режиме экстренной помощи. Кроме того, разрешена деятельность нотариусов, адвокатов, средств массовой информации, гостиничных комплексов и хостелов. Работают фотоателье, тепличные комбинаты, it-кластер, а также организации, производящие и продающие семена и посадочный материал», — сообщил ульяновский губернатор.

Цветочные магазины и кафе продолжат работать в режиме доставки.

Как и ранее, продолжают работу предприятия непрерывного цикла — в частности, дорожные и теплоснабжающие организации, предприятия оборонно-промышленного комплекса, сельскохозяйственного машиностроения, энергоснабжающие предприятия и организации обрабатывающей промышленности.

Власти подчёркивают, что предприятия обрабатывающей промышленности смогут вывести не более 25% от штатного расписания, при этом предприниматель обязан обеспечить строгие меры безопасности и дезинфекции.

За соблюдением условий безопасности будут следить созданные мониторинговые группы, которые уже начали работать.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области выросло число первичных положительных тестов на коронавирус. Их количество достигло 37.

Напомним, в регионе в рамках борьбы с коронавирусом усилят поддержку медицинских работников. Помимо материальных выплат, медперсонал планируют застраховать «на случай заражения в связи с профессиональной деятельностью». Глава региона подчёркивал, что «необходимость этой печальной меры обусловлена временем».

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