Москва, , 10:12 — REGNUM Коронавирус не убьет глобализацию, однако его идеология изменится, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Почти половина всех фирм в результате пандемии коронавируса сменит своих поставщиков, что приведет к «концу глобализации, какой мы ее знаем», пишет Die Welt.

Коронавирус не убьёт глобализацию, но заставит существенно измениться в ряде аспектов, полагает Журавлёв.

«Глобализация как реальность будет все больше отдаляться от идеологии глобализма с его толерантностью, миграционным либерализмом и мультикультурализмом», — рассуждает парламентарий в Facebook.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон хочет увидеть изменение «парадигмы разрушения производственных цепочек в глобальном масштабе». Ввиду каскадного воздействия эпидемии Covid-19 на экономику, Макрон призвал переосмыслить распределение производства по всему миру.

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