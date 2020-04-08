Вашингтон, , 10:10 — REGNUM Американская благотворительная организация IGNIS Community направила в КНДР медицинское и реабилитационное оборудование .Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на официальный сайт организации.

Отмечается, что в Северную Корею были отправлены медицинские кровати, реабилитационное оборудование, оборудование для лечение детей, страдающих нарушением развития. Известно, что медицинский груз будет доставлен в порт Нампхо из китайского Даляня.

По сообщению IGNIS Community, груз, состоящий из трех контейнеров, должен прибыть в Пхеньян в течение одной-двух недель. Данное оборудование будет использоваться в реабилитационном центре, построенном в начале 2020 года.

Напомним, что Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР одобрил поставку оборудования благотворительной организацией в сентябре прошлого года.