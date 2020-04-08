Москва, , 10:05 — REGNUM Российский союз автостраховщиков (РСА) и ассоциация автодилеров (РОАД) направили в правительство России письмо с просьбой снять запрет на работу автоцентров. Об этом сообщают «Известия».

Автодилеры готовы вести онлайн-продажу. Они также просят разрешить «продажу автомобилей клиентам с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм».

Необходимость снятия запрета автодилеры объясняют тем, что в период, когда в стране приняты меры по предотвращению коронавируса, исправный транспорт необходим экстренным службам, а также жителям России. Особенно это касается тех, кто проживает в отдаленных районах.

По оценке автодилеров, порядка 30−50% автосалонов, где производится обслуживание машин, могут закрыться из-за финансовых проблем.

Напомним, в ряде регионов РФ местные власти разрешили автоцентрам производить ремонт транспортных средств.

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