Москва, , 10:00 — REGNUM По итогам торгов 7 апреля котировки нефти слегка просели после очередных неудачных попыток закрепиться за пределами уровня $34 за баррель. Нефть марки Brent финишировала над отметкой $32 и торгуется во флэте на утренней сессии 8 апреля, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Трейдеры не решаются на активные действия в преддверии судьбоносных событий — совещания ОПЕК+ и переговоров «Большой двадцатки», которые состоятся 9 и 10 апреля соответственно.

Стало известно, что картель и его союзники рассматривают несколько сценариев сделки, и, согласно одному из них, производители могут сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки. Также не исключены ограничения по разработке. При этом ОПЕК прогнозирует, что мировой спрос снизится почти на 12 млн баррелей в сутки.

Тем временем минэнерго США ожидает, что добыча черного золота в стране будет на 1 млн баррелей в сутки ниже предыдущих оценок в 2020 и 2021 годах. В свете предстоящих переговоров участников рынка волнует позиция Штатов, которые дают понять, что не готовы участвовать в сделке, тогда как со стороны России и Саудовской Аравии участие Америки является необходимым условием для реализации групповых ограничений.

Неудивительно, что такая неопределенность практически обездвижила цены на нефть, которые покажут мощный обвал, если производители не смогут прийти к общему решению. Важно отметить, что ОПЕК+ намерена вынести свой вердикт уже после переговоров министров энергетики стран «Большой двадцатки», что только придает нервозности трейдерам.

В краткосрочной перспективе не ожидается внятных попыток роста цен, поскольку игроки заняли выжидательную позицию в ожидании важных решений», — полагает эксперт.

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