Москва, , 09:59 — REGNUM Тратить резервы на помощь людям и экономики в кризис на фоне пандемии коронавируса мешает не только бюджетное правило, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 апреля Минфин начал продавать валюту из ФНБ, подчиняясь бюджетному правилу, оно обязывает покупать валюту, когда цена российской нефти превышает 40 долларов за баррель в постоянных ценах, и продавать, когда цены ниже этого уровня. При этом траты резервов ФНБ по действующему бюджетному правилу компенсируют только нефтегазовый дефицит.

«Использовать накопленные резервы для поддержки населения и экономики России правительству мешает не только бюджетное правило, но и либеральные «понятия», — отметил Журавлёв в Facebook.

К обвалу цен на нефть и карантину из-за коронавируса государство подошло с запасами ликвидности в размере почти 18 трлн рублей. Но антикризисный пакет властей пока не превышает 1,4 трлн рублей — потратить больше мешает бюджетное правило, пишет РБК.

Вместе с тем глава правительства РФ Михаил Мишустин анонсировал второй антикризисный пакет мер.

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