Воронеж, , 09:54 — REGNUM 0,9% составляет уровень безработицы в Воронежской области, по данным на 3 апреля в регионе зарегистрировано 11 тыс. 013 безработных. Данные приводились 7 апреля на заседании регионального оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Число безработных пока меньше, чем годом ранее, при этом в банке вакансий на данный момент числится более 20 тыс. предложений от работодателей. С 9 апреля центры занятости возобновляют очный прием, а также продолжают принимать обращения по телефону и через интернет. Вместе с тем, сообщил губернатор Александр Гусев, массовых увольнений и сокращений в связи с новыми условиями работы в регионе пока не ожидается.

Задолженность по зарплате, как сообщалось на заседании, на 1 марта составляла около 13 млн рублей. Губернатор обратил внимание: зарплата всем сотрудникам должна выплачиваться в полном объёме, о случаях задержки предложил сообщать в прокуратуру.

«Если обнаружатся факты недовыплаты и невыплаты заработной платы, своевременно сообщайте об этом прокурорам городов и районов. Для того, чтобы мы тоже могли оперативно ситуацию оценивать и в случае необходимости со своей стороны вмешиваться. И конечно, всю эту информацию мы обобщим совместно с правительством области. Оперативность должна быть обеспечена», — уточнил прокурор области Александр Гулягин.