Сеул, , 09:55 — REGNUM В 2020 году темпы роста экономики Южной Кореи составят минус 2,3% (-2,3%). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского института экономических исследований (KERI).

По прогнозам специалистов, в текущем году в стране могут впервые зафиксировать отрицательные темпы экономического роста после финансового кризиса 1997 года.

Эксперты считают, что усилия правительства по преодолению рецессии в условиях длительных негативных экономических тенденций в США и Китае недостаточны.

Предполагается, что экспорт товаров может сократиться на 2,2% в связи со спадом в мировой экономике.

Кроме того, эксперты прогнозируют спад потребления в частном секторе (на 3,7%), инвестиций в производственные мощности (на 18,7%) и инвестиций в строительство (на 13,5%). Отмечается, что данный спад будет обусловлен снижением темпов повышения зарплат и ограничением потребительской активности.