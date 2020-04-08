Москва, , 09:53 — REGNUM Укрепление курса рубля в начале недели к отметке 75 на фоне роста нефтяных цен с $25 к $35 за баррель Brent приостановилось, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

«Цены на нефть не смогли закрепиться на уровнях выше $34. В ночь на 8 апреля вышли данные о том, что запасы нефти в США выросли на 12 млн баррелей при прогнозе 9,3 млн баррелей.

Это ограничивает подъём котировок и будет влиять на курс рубля 8 апреля. Рынок осторожен накануне важнейшего заседания стран-экспортёров нефти ОПЕК+ 9 апреля, на котором будет решаться вопрос о сокращении добычи.

Приостановилось и снижение числа новых заболевших коронавирусом в мире, что наблюдалось в начале недели. 8 апреля оно вновь поднялось, что негативно для отношения инвесторов к рисковым активам и к рублю, в частности.

Данные обстоятельства сегодня могут привести к локальному росту доллара к рублю. Наиболее вероятный диапазон для этой валютной пары на день — 75−76,60 руб./доллар», — полагает эксперт.

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